«Я адекватный человек, я люблю своих детей»: мать найденных в подвале мальчиков-маугли заявила, что хочет их вернуть

Мать найденных в подвале Санкт-Петербурга мальчиков-маугли заявила, что намерена вернуть сыновей домой. Она отметила, что не знала, в каких условиях они находились, когда жили вместе с отцом. Теперь женщина разбирается с органами опеки. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что 9 апреля появилась информация, что в северной столице нашли троих детей двух, четырех и шести лет, которые проживали в подвальном помещении вместе с отцом. Тревогу забили местные жители, когда увидели одного ребенка без одежды в холодную погоду. Выяснилось, что мужчина в свидетельствах о рождении малышей не числится в строке «отец». Однако он все-таки является им родным, как заверила мама малолетних.

Женщина призналась, что не жила с бывшим, поэтому не знала, в каких условиях он держал детей. Когда она узнала о том, что сыновей забрали, она сразу же выехала в Петербург, чтобы забрать мальчиков себе. По ее словам, сейчас она разбирается с органами опеки. Пока видеть малышей она не может, так как ей нужно доказать, что она их родная мать.

«Я предоставлю все документы, фотографии, все, что я могу предоставить в свою пользу, что я есть, я адекватный человек, я люблю своих детей, она это отправит на комиссию», - рассказала женщина.

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