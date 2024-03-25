WarGonzo: устроивших теракт в «Крокусе» два месяца готовили в Стамбуле

Террористов, совершивших вооруженное нападение в «Крокус Сити Холле», на протяжении двух месяцев готовили к этому в Турции. По данным Telegram-канала WarGonzo, лагерь был организован в Стамбуле.

Источники сообщили, что все четверо обвиняемых находились за границей перед тем, как совершить теракт. Информаторы утверждают, что им давали указания и обучали в Стамбуле.

Напомним, что 22 марта преступники ворвались в здание концертного зала в Красногорске с оружием перед выступлением рок-группы «Пикник». В тот момент некоторые зрители уже находились в зале, а кто-то стоял в очереди на входе. Террористы открыли огонь, а после подожгли помещение, из-за чего начался пожар, а люди внутри оказались заблокированы.

Совершив массовое убийство, подозреваемым удалось скрыться на машине, однако их задержали в Брянской области. Предварительно, они собирались пересечь границу, но у них не получилось. 24 марта все четверо обвиняемых были доставлены в суд, откуда их отправили в СИЗО. Им грозит пожизненный срок.

На данный момент поисковая операция в «Крокусе» продолжается. Она продлена до 17:00 26 марта. Пока известно о свыше 130 погибших в теракте.

Ранее коллеги рассказали об одном из фигурантов дела о теракте в «Крокусе».