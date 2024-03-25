«Его ни видно, ни слышно было»: коллеги рассказали об одном из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Коллеги фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» описали его как само спокойствие. Он хорошо работал в парикмахерской и практически ни с кем не разговаривал. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

После задержания предполагаемого террориста появилась информация, что он долгое время трудился в одном из барбершопов в городе Тейково Ивановской области. Журналисты пообщались с людьми, которые его знали, и попросили их рассказать, каким он им казался человеком. Практически все ответили, что не замечали у мужчины агрессии. Напротив, он был всегда очень спокоен.

«Обыкновенный. Туда-сюда ходил. Ни с кем особо не общался. Его ни видно, ни слышно было», - поделилась мнением девушка, знавшая обвиняемого.

Продавец соседнего с парикмахерской магазина рассказал, что несколько раз у фигуранта дела о теракте стригся его сын. Он отметил, что и подумать не мог о том, что он сможет совершить страшное преступление.

То же отметил и охранник располагающегося напротив парикмахерской ТЦ. Он подчеркнул, что мужчина был всегда очень спокоен, и никак нельзя было заподозрить, что он способен на массовое убийство.

Напомним, что, по решению Басманного суда Москвы, все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» были отправлены в СИЗО. Бывшего барбера на заседание привезли на кресле-каталке.

Ранее появилась информация, что двое из четырех подозреваемых террористов приходили в «Крокус» в дни концертов SHAMAN и Григория Лепса.