«Взялся за батарею»: бабушка погибшего при разговоре по iPhone подростка назвала настоящую причину смерти

Бабушка подростка, погибшего в Ногинске при разговоре по iPhone, назвала причину смерти внука. По ее словам, молодой человек получил удар током.

Подробности приводит телеканал «360».

Сообщалось, что подросток разговаривал с девушкой по iPhone, в этот момент телефон находился на зарядке. При этом провод был перемотан скотчем.

Родственница погибшего утверждает, что телефон «вообще ни при чем», а все написанное в Сети – «полный бред».

«Причина — удар током. Сильное напряжение, ребенок взялся рукой за батарею», - рассказала женщина.

Соседи характеризуют юношу исключительно положительно: он помогал бабушке и прабабушке, работал, чистил снег, купил машину.

Трагедия произошла 27 февраля. Сообщалось, будто подросток разговаривал с девушкой, а затем вскрикнул и замолчал. Мать нашла тело на следующий день.