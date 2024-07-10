Воспитательницу частного детсада обвинили в избиении ребенка и психологическом насилии

В Подмосковье мать полуторагодовалой девочки обвинила воспитательницу частного детского сада в издевательствах над ребенком. Женщине удалось записать на диктофон, как сотрудница учреждения общалась с малышкой. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, россиянка забила тревогу после того, как стала замечать на теле дочери ссадины и ушибы на бедрах и руках. Также ребенок стал нервным и закатывал истерики даже из-за горшка. Чтобы разобраться в том, что случилось, женщина подбросила в карман куртки малышки диктофон и оставила ее как обычно в детском саду. Прослушав запись после этого она узнала, почему девочка изменилась.

Мать утверждает, что воспитательница детсада шлепала детей, оскорбляла их и кричала. Заведующая признала, что сотрудница вела себя грубо и уволила ее. При этом она подчеркнула, что иногда у персонала нет других «инструментов» воздействия. Женщина подала заявление в полицию из-за клеветы. А родительнице пострадавшего ребенка отказали в возбуждении уголовного дела.

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