СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 07 декабря 2024, 19:13
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Взяли деньги и оружие: двое рабочих застрелили своего начальника и до смерти избили его жену

В Башкирии двое мужчин застрелили работодателя, убили его жену и скрылись .
Взяли деньги и оружие: двое рабочих застрелили своего начальника и до смерти избили его жену

© freepik

В Иглинском районе Башкирии задержали двух вооруженных мужчин, которые расправились с предпринимателем и его супругой. Они убили пару, ограбили дом и бросились в бега, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мужчины приехали в Башкирию из Кемерова. Они работали на местного бизнесмена. В какой-то момент товарищи решили ограбить его. Они забрались в дом, вскрыли сейф и забрали оттуда деньги и оружие.

Покинуть жилище тайком грабители не успели — пара вернулась. Тогда злоумышленники застрелили хозяина, а затем избили до смерти его жену. После рабочие попытались скрыться на внедорожнике, но правоохранители их настигли. В багажнике машины нашли ружья и патроны.

Ранее сообщалось, что крик спас кассиршу продуктового магазина от вооруженного грабителя. На помощь женщине бросился случайный прохожий.

Источник фото:freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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ограбление