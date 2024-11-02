Взяла кредит на операцию: раскрыты результаты медэкспертизы умершей после липосакции петербурженки

Семья 44-летней жительницы Петербурга Анны, умершей после липосакции в одной из частных клиник города, отдала 700 тыс. рублей за операцию. Часть денег пришлось взять в кредит.

Муж Анны Юрий рассказал, что часть денег на операцию им с супругой удалось скопить самостоятельно. Но этой суммы не хватило, поэтому они взяли кредит.

По словам мужчины, медучреждение не связывалось с ним для возврата денег.

«Мне ни одного звонка еще не было из клиники. Мне сказали, что сегодня я должен с 09:00 до 16:00 подъехать в морг и получить заключение о смерти», — рассказал Юрий 78.ru.

В документах указано, что причиной смерти женщины стали эмболия легких и тромбоз в конечностях. Юрий смог поговорить с женой только после операции, когда она уже была в реанимации. Но после связь с Анной прервалась, а администратор перестал отвечать на звонки.

Муж петербурженки отметил, что именно она была инициатором операции — Юрия устраивал ее внешний вид.

Напомним, пациентка умерла на следующий день после того, как ей сделали липосакцию. У Анны остался муж и двое детей. Следователи проводят проверку по факту случившегося.