Умерла на следующий день: следователи заинтересовались гибелью пациентки в клинике пластической хирургии

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства и причину смерти пациентки клиники пластической хирургии в Санкт-Петербурге. Они дадут правовую оценку действиям врачей, передает Фонтанка со ссылкой на правоохранителей.

Учреждение, где делают пластические операции, находится на улице Матроса Железняка. Женщине оказали услуги в четверг. А уже на следующий день 44-летняя пациентка по какой-то причине скончалась.

О случившемся узнали в СК. На место гибели петербурженки выехала следственная группа. Она выполняет проверочные мероприятия, направленные на выяснение деталей трагичного инцидента. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье пенсионерка умерла из-за прокола кишечника во время операции в частной клинике. В отношении хирургов возбудили уголовное дело.