В московском ТЦ мужчина пытался затащить 16-летнюю девушку в туалет и заняться сексом
Фото: Freepik
В торговом центре в Москве мужчина попытался затащить 16-летнюю девушку в туалет и заняться сексом. Несовершеннолетняя с трудом вырвалась, но тот продолжил приставать к подростку.
О происшествии сообщил Telegram-канал SHOT.
Девушка работал в ТЦ вместе с подругой – они продавали сим-карты. В какой-то момент к подросткам подошел мужчина без паспорта.
Ему все равно оформили симку. Тот решил отблагодарить и предложил попить лимонада на фуд-корте.
Возвращаясь, мужчина стал трогать одну из девочек и попытался затащить в туалет. Та вырвалась, но он продолжал приставать около стойки ТЦ.
Это увидели охранники – они вывели мужчину из здания. Им занялась полиция.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина подошел к 10-летней девочке, когда та возвращалась из школы, зажал рот и затащил в кусты. В последний момент он отпустил жертву. Мать девочки обратилась в полицию.