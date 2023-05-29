В московском ТЦ мужчина пытался затащить 16-летнюю девушку в туалет и заняться сексом

В торговом центре в Москве мужчина попытался затащить 16-летнюю девушку в туалет и заняться сексом. Несовершеннолетняя с трудом вырвалась, но тот продолжил приставать к подростку.

О происшествии сообщил Telegram-канал SHOT.

Девушка работал в ТЦ вместе с подругой – они продавали сим-карты. В какой-то момент к подросткам подошел мужчина без паспорта.

Ему все равно оформили симку. Тот решил отблагодарить и предложил попить лимонада на фуд-корте.

Возвращаясь, мужчина стал трогать одну из девочек и попытался затащить в туалет. Та вырвалась, но он продолжал приставать около стойки ТЦ.

Это увидели охранники – они вывели мужчину из здания. Им занялась полиция.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина подошел к 10-летней девочке, когда та возвращалась из школы, зажал рот и затащил в кусты. В последний момент он отпустил жертву. Мать девочки обратилась в полицию.