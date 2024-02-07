Взял в долг деньги, но не смог вернуть: бывшего автоинспектора заподозрили в убийстве трех женщин

Убийство трех женщин в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа Подмосковья потихоньку обрастает подробностями. Журналисты mk.ru выяснили, кто может может быть причастен к совершению преступления.

Мертвых женщин обнаружил сосед. Он увидел расстрелянные тела россиянок, а также следы от пуль в доме. Убийство, по предварительной информации, было совершено еще 5 февраля.

Женщины проживали втроем в одном доме и были хорошими подругами. Проблем с финансами они не имели, поэтому иногда даже помогали знакомым с их нуждами. Так, по информации журналистов, к россиянкам не так давно обратился бывший сотрудник ГИБДД. Он попросил денег в долг на покупку мотоцикла. Но вернуть ссуду не получилось, и мужчине пришлось отдать свою технику женщинам.

По одной из версий, именно он мог совершить тройное убийство и скрыться. После нападения из квартиры жительниц Свитино пропали деньги. Кроме того, был угнан автомобиль одной из женщин.

Ранее в Дагестане задолжавший алименты детям отец украл деньги и проиграл их в казино. От действий мужчины пострадали знакомые.