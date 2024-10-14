Взял пассажирку в заложники: вернувшийся с СВО мужчина устроил дебош в автобусе

В Архангельске мужчина устроил погром в автобусе и взял в заложники пассажирку. По предварительным данным, две недели назад он вернулся с СВО.

37-летний мужчина зашел днем в автобус № 43 вместе со своей спутницей. Пара оплатила проезд и прошла в салон. Через несколько минут у пассажира начались галлюцинации: он взял огнетушитель и распылил по салону. Он разбил четыре стекла, несколько ламп и потолок, пытаясь выбраться наружу. Вместе с этим дебошир удерживал в заложниках и «прикрывал» свою девушку. Все это время двери автобуса были открыты, пишет Telegram-канал Baza.

Водитель остановил автобус, чтобы пассажиры вышли на тротуар. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Предположительно 25 сентября мужчина вернулся с СВО. Правоохранители предполагают, что он мог употребить запрещенные вещества, так как ранее уже принимал наркотики. Либо у дебошира случились галлюцинации на фоне посттравматического расстройства.

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