Пришли забрать ребенка сожительницы в больницу: экс-боец «ЧВК Вагнера» напал с кочергой на полицейских

Бывший боец «ЧВК Вагнер» получил условный срок в Еврейской автономной области. Он напал на полицейского с кочергой, чтобы отбить ребенка сожительницы, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Мужчина несколько раз был судим. Он отслужил в «ЧВК Вагнер» положенный срок, а после освободился и вернулся на малую родину. В городе Облучье россиянин поселился у бывшей жены с новорожденным ребенком.

В один из дней мать с ребенком поехали домой к мужчине. Там сосед экс-бойца вызвал полицию из-за ребенка — он посчитал, что малышу грозит опасность. В итоге полицейские приехали и нашли новорожденного в неотапливаемом и замусоренном помещении. Его попытались изъять и отправить в больницу, но в дело вмешался бывший «музыкант». Он напал с кочергой на полицейского и пообещал наколоть того. Мать ребенка тоже поучаствовала в конфликте.

В итоге дебошир оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кочергу, которой орудовал экс-боец «Вагнера» постановили уничтожить.

Ранее «вагнеровец» ослепил ножкой стула друга, который не пришел ремонтировать его дачу. Боец затаил обиду на приятеля.