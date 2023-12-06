Взял нож с кухни и погнался за детьми: мужчина признался в нападении из-за игры в снежки

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в нападении на школьника с ножом. Мигрант сообщил на допросе, что преследовал не только пострадавшего. Все произошло из-за шумной игры детей в снежки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, удар ножом получил школьник из Красносельского района. Инцидент привлек внимание правоохранителей и попал под две уголовные статьи. Мужчину допросили.

«Погнался за детьми», – заявил 62-летний гражданин Таджикистана на видеозаписи, опубликованной Следственным комитетом Петербурга 6 декабря.

Он также подтвердил удар ножом, добавив: «Взял с кухни».

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого на площади Чернышевского. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ему предъявляют умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Второе уголовное дело по статье о хулиганстве также находится в процессе расследования, и в дальнейшем материалы будут объединены в единое производство.

14-летнего восьмиклассника, получившего открытую рану на бедре, госпитализировали вечером 1 декабря. По предварительным данным, школьник играл в снежки на улице Пограничника Гарькавого и случайно попал в окно квартиры, получив в ответ удар ножом.

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