Двое водителей с бейсбольной битой и топором устроили драку в Москве

В Москве двое водителей устроили драку с применением топора и биты. Все случилось на Покровской улице. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По данным источника, инцидент привел к серьезным повреждениям автомобилей обеих сторон. Глава московского главка МВД, Владимир Васенин, подчеркнул, что в отношении обоих нарушителей уже возбуждены уголовные дела.

По словам Васенина, разногласия между 43-летним и 41-летним москвичами возникли из-за незначительного конфликта. Столкновение стало неизбежным после того, как один из них воспользовался перцовым баллончиком. Спасение пришло со стороны прохожих, которые смогли остановить потасовку.

«Один из них нанес несколько ударов бейсбольной битой по багажнику автомобиля оппонента, на что последний ответил ударами топором по передней части транспортного средства», – рассказал глава московского главка МВД.

По результатам проведенной проверки оба гражданина привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Отмечается, что ущерб, нанесенный обеим машинам, оценивается свыше 725 тысяч рублей, и одному из участников стычки был причинен вред средней тяжести. Также были возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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