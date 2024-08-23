Взял ипотеку в Петербурге: бабушка умершего 25-летнего сотрудника ФСИН заявила, что он устроился в ИК-19 временно

Бабушка 25-летнего сотрудника ФСИН Сергея Гордополова заявила, что он устроился на работу в колонию временно и планировал переехать в Санкт-Петербург, где взял ипотеку. Напомним, заключенные колонии взяли его в заложники, а после штурма и освобождения Сергей был доставлен в больницу – по некоторым данным, молодой человек умер в реанимации.

По словам родственницы, Гордополов работал в колонии второй год. Он закончил институт в Петербурге, год отслужил в армии и затем устроился в ИК-19.

На вопрос, хорошая ли была работа, бабушка заявила, что нет.

«Работал он там только потому, что осенью вернулся из армии, никуда не смог устроиться. Взял ипотеку в Санкт-Петербурге. Пока жить было негде, решил тут временно поработать», - призналась родственница в разговоре с mk.ru.

По ее словам, внук зарабатывал в районе 30-40 тыс. рублей. Гордополов не собирался оставаться в Суровикине.

«Планировал в Питер переехать или, в крайнем случае, в Волгоград», - поделилась она.

Женщина сама работала в ИК-19 – потом вышла на пенсию. На вопрос, звонило ли руководство колонии, заявила, что в городе заглушили связь и телефоны не работали до шести вечера.

Родственникам было известно, что Сергея доставили в местную больницу – единственную в городе. Женщина призналась, что Сергей – ее единственный внук и «больше не на кого надеяться».

Ранее сообщалось, что молодой человек умер в реанимации, потеряв много крови. Над Сергеем издевались захватчики колонии – они записывали это на видео.