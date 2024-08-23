Любил спорт, учился на юриста: умер 25-летний сотрудник ФСИН, над которым захватчики колонии издевались на видео
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Умер сотрудник ФСИН, которого террористы из ИК-19 мучали на видео. Ему было 25 лет.
Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, речь идет о Сергее Гордополове.
Его удалось освободить при штурме колонии. Сергея доставили в реанимацию, у него были раны головы, закрытая черепно-мозговая травма, порезы спины. Сотрудник колонии потерял много крови – спасти его не удалось, Гордополов умер в реанимации.
Известно, что он прошел срочную службу, любил спорт – занимался футболом и баскетболом. В ИК-19 работал начальником отряда отдела по воспитательной работе.
Readovka пишет, что Гордополова собирались транспортировать в районную больницу Волгограда. Однако травмы были смертельными.
Источник пишет, что он родился в Суровикино – в городе, где находилась колония. Закончил местную школу, поступил в СПбГУ.
«Осторожно, новости» пишут, что молодой человек вернулся в Суровикино после окончания петербургского Политеха, любил слушать Макса Коржа.
Ранее спасшиеся сотрудники колонии заявили, что были добры к заключенным.