Любил спорт, учился на юриста: умер 25-летний сотрудник ФСИН, над которым захватчики колонии издевались на видео

Умер сотрудник ФСИН, которого террористы из ИК-19 мучали на видео. Ему было 25 лет.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, речь идет о Сергее Гордополове.

Его удалось освободить при штурме колонии. Сергея доставили в реанимацию, у него были раны головы, закрытая черепно-мозговая травма, порезы спины. Сотрудник колонии потерял много крови – спасти его не удалось, Гордополов умер в реанимации.

Известно, что он прошел срочную службу, любил спорт – занимался футболом и баскетболом. В ИК-19 работал начальником отряда отдела по воспитательной работе.

Readovka пишет, что Гордополова собирались транспортировать в районную больницу Волгограда. Однако травмы были смертельными.

Источник пишет, что он родился в Суровикино – в городе, где находилась колония. Закончил местную школу, поступил в СПбГУ.

«Осторожно, новости» пишут, что молодой человек вернулся в Суровикино после окончания петербургского Политеха, любил слушать Макса Коржа.

Ранее спасшиеся сотрудники колонии заявили, что были добры к заключенным.