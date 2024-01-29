Взрыв ревности: в Краснодаре муж подложил бомбу сопернику

В Краснодаре отвергнутый муж из ревности попытался избавиться от соперника. Он заложил взрывное устройство сопернику под основание машины. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

По данным источника, инцидент произошёл 27 января. Новый возлюбленный жительницы Краснодара, 57-летний мужчина услышал странный хлопок под машиной во время движения. Осмотрев автомобиль, он заподозрил, что взорвалось самодельное взрывное устройство. Сам мужчина не пострадал.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили составные части бомбы, которые уже направили на экспертизу. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 62-летний мужчина, бывший супруг возлюбленной потерпевшего. На допросе мужчина сознался в совершении преступления. Как объяснил подозреваемый, на такой поступок он смог решиться из-за ревности после того, как супруга ушла к другому.

«Компоненты к изготовлению взрывного устройства приобретал в интернете и изготовил сам. Мотив преступления — ревность», — добавил источник.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 3 ст. 213 УК РФ). На данный момент его отпустили под подписку о невыезде.

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