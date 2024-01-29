В Ульяновске молодые люди устроили массовую драку около бара «Руки вверх!», об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Судя по кадрам, выложенным свидетелем произошедшего, несколько десятков молодых людей устроили драку в центре Ульяновска. Уточняется, что стычка произошла рядом с баром «Руки вверх!». На кадрах видно, как толпа молодых людей дерется в рукопашную, часть из них лежат на снегу.

Как выяснили журналисты, сотрудники правоохранительных органов узнали о конфликте из местного Telegram-канала, куда выложили видео с дракой. Однако когда полицейские прибыли на место, там уже никого не было.

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