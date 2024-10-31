Взрыв газа в жилом доме в Черкесске: новые подробности ЧП

Взрыв газа в Черкесске могла устроить пенсионерка с пятого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают жители дома, женщина страдала психическими расстройствами, постоянно ссорилась с соседями, а на прошлой неделе обещала всех взорвать. Очевидцы утверждают, что незадолго до ЧП чувствовали запах газа в воздухе.

31 октября стало известно о взрыве газа в квартире на пятом этаже жилого дома. Из-за взрыва разрушена часть кровли, из дома эвакуировали 70 человек. Как сообщает источник, четверых госпитализировали, два человека, предварительно, погибли. Один из пострадавших — мужчина, который в момент ЧП проходил под окнами дома. На него упала кирпичная кладка и стёкла из окон.

Ранее мы писали, что взрыв газа в Кизеле произошел из-за пьяных жильцов. Подробности читайте в этой новости.