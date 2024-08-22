Решили демонтировать плиту: взрыв газа в Кизеле произошел из-за пьяных жильцов

Пьяные жильцы устроили взрыв газа в кизельской многоэтажке. Причину инцидента раскрыли сотрудники Следственного комитета в своем Telegram-канале Следком.

По данным правоохранителей, предварительная причина взрыва газа в Кизеле была установлена. Так, следователям стало известно, что перед случившимся пьяные жильцы дома пытались демонтировать плиту.

В результате произошла утечка газа. Вещество впоследствии воспламенилось, и прозвучал взрыв. Один из жильцов квартиры получил травмы. Сейчас он находится в больнице. Что стало со вторым человеком, пока неизвестно. На месте инцидента спасатели продолжают поиски. Из многоэтажки, где взорвался газ, были эвакуированы 26 граждан.

Ранее сообщалось, что взрывной волной полностью разрушило три квартиры в четырехэтажном доме. Кроме того, обрушились перекрытия между этажами.