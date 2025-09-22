Взрослые жестоко избили шестерых подростков: один госпитализирован с переломом

Вечером в Ленинском районе Уфы произошел инцидент с жестоким избиением шестерых несовершеннолетних. По предварительной информации, конфликт между подростками во время игры перерос в происшествие с участием взрослых. Подробности сообщает 360.ru.

Отец троих пострадавших рассказал об инциденте. Больше всех в потасовке пострадал его 14-летний сын. Подросток с переломом руки со смещением был госпитализирован в нейрохирургическое отделение. По словам мужчины, взрослые силой затолкали мальчика в машину, где продолжили избиение.

«Сын получил внутри этой машины много ударов. По его словам, один удар пришелся в челюсть, и у него выпал зуб или откололся осколок», — рассказал родитель.

Его младшие сыновья отделались ушибами и ссадинами. Всего в инциденте пострадали шестеро несовершеннолетних.

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан подтвердили, что происшествие зарегистрировано. Предполагается, что конфликт начался со ссоры между подростками, в которую позже вмешались взрослые.

