Соседи рассказали про отца-садиста, избившего сына в лифте: опека игнорировала тревожные сигналы

Соседи семьи из Ленобласти, в которой отец жестоко избил сына в лифте, рассказали, что мужчина воспитывает 10-летнего ребенка в одиночку после смерти жены.

По их словам, мать мальчика из Нового Девяткино умерла три года назад. С тех пор «воспитанием» сына занимается 44-летний отец. Соседи дома на Озерной улице утверждают, что мужчина часто бывает пьян и нигде не работает. У мальчика есть 15-летний брат, но он сбежал из дома, не выдержав издевательств, и до сих пор находится в розыске, пишет 78.ru.

Жители дома пытались бороться с выходками жестокого мужчины. Его заставляли кодироваться и обращались в опеку. Но специалисты посчитали, что детям лучше остаться с отцом.

В итоге соседи семьи написали коллективное обращение в прокуратуру — ведомство организовало проверку.

Кадры с избиением мальчика появились в Сети накануне. Мужчина зашел с сыном в лифт, начал оскорблять его, дал пощечины и колотил по голове. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

