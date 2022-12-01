Взорвавшийся баллон с освежителем воздуха спалил лицо кальянщику в Петербурге

В одном из баров Санкт-Петербурга кальянщик получил ожоги при взрыве освежителя воздуха. Инцидент произошел минувшей ночью.

По данным 78.ru, звонок в экстренные службы поступил в час ночи. Сотрудник заведения сообщил, что травмировался при взрыве баллона с освежителем воздуха в подсобке. Пострадавший смог предотвратить распространение пожара за пределы комнаты — он воспользовался огнетушителем.

Но молодому человеку потребовалась помощь. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Кальянщик получил ожоги рук и лица — всего 15% тела.

Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, инцидент произошел из-за нарушения правил техники безопасности – освежитель взорвался из-за тепловой пушки, которая его нагрела.

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