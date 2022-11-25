Уфимский Ромео сломал руку девушке в кафе за отказ познакомиться

Посетитель одного из кафе в Уфе напал на понравившуюся девушку и сломал ей руку после того, как получил отказ. Подробностями этой истории делится Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, пострадавшая отдыхала в местном заведении со своей подругой. Уфимский Ромео заметил красавицу и решил с ней познакомиться, но она ему отказала. Тогда мужчина напал на посетительницу, сломал ей руку, а ее подругу ударил в лицо.

«Мэтч не произошел, получив отказ влюбленный набросился на девушку — у нее сломана рука. Аллу тоже не оставил без внимания — влепил двойку в челюсть», – пишут в Telegram-канале.

После инцидента неизвестный сел в машину и скрылся. А девушки обратились в полицию и написали заявление.

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