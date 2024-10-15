Взорвавшееся на машине бизнесмена в Москве СВУ было накрыто детской пеленкой

Взорвавшееся на машине в Москве самодельное взрывное устройство (СВУ) было завернуто в детскую пеленку. Об этом сообщает РЕН ТВ и приводит подробности инцидента, в результате которого пострадали три человека.

По данным источника, все произошло рано утром 15 октября. На капоте машины бизнесмена находился странный пакет, который привлек внимание его соседа, гуляющего с собакой. Он сообщил об увиденном хозяину автомобиля, который вышел с сыном и решил проверить находку.

Предприниматель взял пакет и выкинул в мусорку, но под ним оказалась еще и пеленка. Когда мужчина сдвинул ее, то что-то зашипело, а после случился взрыв.

В результате подрыва авто пострадали двое мужчин и шестилетний мальчик. Все они были госпитализированы. Владельцем машины является 44-летний бизнесмен, который вошел в число пострадавших.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования.

Источник РЕН ТВ сообщает, что вероятнее всего, преступление связано с предпринимательской деятельностью хозяина автомобиля.

Ранее мы писали о том, что с бизнесменом, чья машина взорвалась в Москве, связаны заведения в Петербурге.