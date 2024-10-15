С бизнесменом, чья машина взорвалась в Москве, связаны заведения в Петербурге

У бизнесмена, чья машина утром 15 октября взорвалась на парковке в Москве, есть доли в двух заведениях в Санкт-Петербурге. Одно из них – караоке-клуб, другое – бар.

Подробности сообщает «Фонтанка».

Издание пишет, что бизнесмен является гендиректором в караоке-клубе, расположенном на Литейной улице в Петербурге. Он же является учредителем с 5%-ной долей в баре города.

Известно, что предприниматель владеет сетью баров и ресторанов, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях.

15 октября на его машине, предположительно, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Это случилось, когда предприниматель хотел убрать его. У мужчины частично оторвало кисть руки, пострадал его шестилетний сын – у мальчика рассечение головы. Ранение получил сосед. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версию, связанную с предпринимательской деятельностью пострадавшего.

Ранее сообщалось, что на Кубани мужчина подорвал гранатой машину со своей возлюбленной.