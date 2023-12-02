Взорвалась в руках у ребенка: бывший хозяин дома заминировал кофемолку, чтобы отомстить покупателям

Стали известны подробности истории, в результате которой пострадал ребенок в Забайкальском крае. Оказалось, что кофемолка, которая взорвалась в руках у несовершеннолетнего, была заминирована «врагами семьи», передает Telegram-канал Baza.

Выброшенное на улицу устройство нашел глава семейства. Он принес кофемолку домой и дал проверить ее своему сыну. После этого предмет взорвался, а мальчик потерял кисть.

По данным журналистов, таким образом семье решил отомстить бывший хозяин дома, который она купила. Мужчина требовал выплатить ему дополнительные 300 тысяч рублей, однако получил отказ. После этого он решил поквитаться с обидчиками. По факту травмирования несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в Саратове ребенок умер во время игры с котенком. Он запутался в шнурке, который был привязан к двери.