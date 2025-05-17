Взбесился из-за оценок: россиянин изуродовал лицо дочери отверткой, а после совершил суицид

В Набережных Челнах 42-летний веб-разработчик изуродовал 16-летнюю дочь отвёрткой и совершил суицид. Девочка сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии с множественными колотыми ранами.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, конфликт между отцом и дочерью возник накануне из-за неудовлетворительных оценок и поведения подростка. В порыве гнева мужчина набросился на дочь с отвёрткой и ударил ее со всей силы по лицу, шее и телу. Когда девочка потеряла сознание, россиянин, посчитав её погибшей, позвонил экс-супруге, чтобы сообщить о произошедшем и желании совершить самоубийство. После этого он покончил с собой.

Сейчас девочка госпитализирована в реанимацию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Известно, что фигурант дела работал веб-разработчиком и ранее был судим за кражу, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок. Также его судили за распространение фейков о ВС РФ в соцсетях в 2022 году. В колонии мужчина провел около года и освободился в марте 2023 года.

До этого мы писали, что в Хакасии обнаружили убитых мать с ребенком и совершившего суицид отца.