В Хакасии нашли убитых мать с ребенком и совершившего суицид отца

В Хакасии обнаружены тела мужчины, женщины и их ребенка. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на Следственный комитет.

Как уточняется, 27 февраля в следственные органы поступило обращение об обнаружении трупа 30-летней женщины и ее сына в селе Бирикчуль. Было установлено, что умерли они насильственной смертью.

Немногим позднее в том же селе нашли тело 37-летнего мужчины с признаками суицида. Он был возлюбленным погибшей и отцом ее ребенка. Следствие устанавливает детали произошедшего.

Причиной случившегося, считают правоохранители, могут быть споры об алиментах.

Ранее мы писали о том, что в Москве 9-летний мальчик совершил суицид предположительно из-за развода родителей. Тело школьника нашел отчим. Основной причиной, толкнувшей несовершеннолетнего на роковой поступок, мог стать развод матери с его биологическим отцом, который произошел два года назад. Предсмертной записки мальчик не оставил.