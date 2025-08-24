Вызвался подвезти домой: на Алтае нашли убийцу изнасилованной и утопленной в реке 18-летней девушки

Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего жителя Алтайского края, который подозревается в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки. Мужчина познакомился с жертвой на вечеринке.

Подробности истории привел СУ СКР по Алтайскому краю. По данным следствия, подозреваемый вызвался подвезти девушку до дома. Но вместо этого мужчина увез молодую спутницу в безлюдное место, где сначала изнасиловал ее, а потом утопил в реке.

Информация о пропаже россиянки поступила 22 августа от ее родных. Вскоре бездыханное тело девушки нашли в водоеме, а через пару дней стажи порядка вышли на след предполагаемого преступника. Следствие настаивает на заключении фигуранта уголовного дела под стражу.

Ранее в Екатеринбурге 26-летний молодой человек убил таксистку. Он ездил с трупом женщины до тех пор, пока не попал в ДТП.