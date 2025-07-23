В Екатеринбурге мужчина убил таксистку и ездил с телом, пока не попал в аварию

В Екатеринбурге 26-летний мужчина убил таксистку и ездил с ее телом, пока не попал в аварию. Преступника установили по следам пота на крышке бензобака.

Подробности происшествия сообщает Ura.ru.

Мужчина познакомился с 38-летней женщиной в соцсетях и договорился о встрече. Та согласилась и приехала в выбранное место на машине. Спутник находился в состоянии алкогольного опьянения, он сел на заднее сиденье авто. Отъехав на незначительное расстояние и остановившись, мужчина напал на потерпевшую.

Впоследствии у женщины нашли травмы в области шеи, рук, груди. Всего убийца нанес более 70 ударов ножом. После расправы он сел за руль. На Пермском тракте убийца попал в аварию и бросил машину, уехав домой на такси.

Преступника установили по горячим следам и задержали. Он дал признательные показания и объяснил преступление словами «просто в голову пришла мысль убить человека».

Ранее сообщалось, что жительница Волгоградской области убила сожителя крышкой от сковородки.