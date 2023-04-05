Сбросил крылья и полез драться: потасовка «ангела» и прохожего попала на видео

В Сочи мужчины в костюмах ангелов подрались с прохожим. Перед дракой один из ангелов сбросил крылья. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Драка произошла на Навагинской улице. В пресс-службе регионального отделения МВД отметили, что «ангелы» написали заявление 4 апреля в отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи с сообщением о неадекватном поведении прохожего.

«Заявители пояснили, что к ним на улице подошел неизвестный мужчина и, выражаясь нецензурными словами, стал угрожать и вести себя агрессивно. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента», – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что драка попала на видео. На кадрах видно, как стоят двое мужчин в костюмах ангелов, мимо проходит прохожий, сначала идет словесная перепалка, а потом один из ангелов сбрасывает крылья и начинается драка. В конце подбегают прохожие и предпринимают попытки разнять дерущихся.

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