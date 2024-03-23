Выживший в теракте в «Крокус Сити Холле» мужчина признался, что накануне ему приснился вещий сон

Житель Твери Сергей Ледуховский, чудом выживший в теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, рассказал, как ему и его девушке удалось спастись. Более того, беседе с Kp.ru очевидец событий признался, что накануне поездки на концерт группы «Пикник» ему приснился вещий сон.

«Купили с девушкой билеты на концерт неделю назад. Успели чудом — ведь почти все билеты были раскуплены уже за пару месяцев. Очень хотелось попасть — и в сам „Крокус Сити Холл“, и на концерт „Пикника“. Первый такой опыт был», — поделился Сергей Ледуховский.

По словам мужчины, когда началась стрельба, он подумал, что это захват, однако затем выяснилось, что такой цели у террористов не было.

«Я сразу вспомнил „Норд-Ост“, подумал, что это тоже будет захват. <…> А оказывается, у них не было цели захвата. Была цель максимальное количество людей убить, поджечь и уйти… В 20:01 я написал племяннице: „В нас стреляют“», — сообщил очевидец.

Сергей Ледуховский рассказал, что они с девушкой начали спускаться на второй ярус концертного зала на эскалаторе, а затем нашли лифт, на котором смогли спуститься на подземную парковку. Оттуда они отправились домой.

Мужчина признался, что накануне поездки в «Крокус Сити Холл» ему приснился вещий сон, в котором он находится в каком-то большом здании с прозрачными стеклянными стенами. Вокруг были люди. Однако внезапно прилетели дроны и начали стрелять по людям. По словам Сергея Ледуховского, этот страшный сон приснился ему за 10—12 часов до произошедшего в «Крокус Сити Холле».

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвались несколько вооруженных человек и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что пострадавшая во время теракта в «Крокус Сити Холле» девушка смогла спастись, притворившись мертвой.