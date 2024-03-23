«Девушку рядом со мной убили»: посетительница «Крокуса» пережила теракт, притворившись мертвой

Пострадавшая во время теракта в «Крокус Сити Холле» девушка рассказала, как ей удалось пережить нападение. Посетительнице концертного зала, получившей ранение, пришлось притвориться мертвой, передает РИА Новости.

По словам участницы тех страшных событий, террористы открыли огонь по ней и другим людям, стоя у выхода. В результате стрельбы девушку задело, но она специально упала на пол, чтобы инсценировать свою смерть.

Это, по всей видимости, спасло пострадавшей жизнь. Другой посетительнице «Крокуса», которая лежала рядом с девушкой, судя по всему, спасти не удалось.

«Я упала на пол и сделала вид, что (умерла) — меня задело. А девушку рядом со мной убили, наверное, не знаю», — рассказала участница событий.

Ранее сообщалось, что террористы убили троих детей во время атаки на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Всего, по данным некоторых СМИ, погибли свыше 80 человек.