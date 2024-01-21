Выживший при крушении самолета в Афганистане россиянин вышел к селу и попросил о помощи

Частный пассажирский самолет Falcon 10B, выполнявший санитарный рейс из Индии в Москву, потерпел крушение в горах Афганистана. В результате авиакатастрофы выжить удалось четверым находившимся на борту людям.

Уточняется, что всего в самолете было шесть человек: четыре члена экипажа, а также женщина в тяжелом состоянии, которую перевозили из Таиланда на лечение в Москву, и ее муж. Все находившиеся на борту - россияне.

Один из выживших членов экипажа, 26-летний медик самостоятельно смог дойти до ближайшей деревни и при помощи жестов объяснить местным жителям о необходимости вызвать помощь. Также он позвонил родственникам и сообщил, что с ним все в порядке, сообщает Telegram-канал Mash.

«Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10, из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется», - подтвердили в Росавиации.

Источник РИА Новости назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.

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