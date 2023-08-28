Пьяный дебошир избил стюарда во время полета и пытался попасть в кабину управления самолетом

Действия жителя Алтайского края на борту самолета рейса Москва — Барнаул едва не привели к авиакатастрофе. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сначала избил стюарда, а после пытался прорваться к пилотам, передает РЕН ТВ.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении авиадебошира. Скоро его дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина создал опасную ситуацию на борту воздушного судна в феврале текущего года. Тогда на самолете, который следовал из Шереметьево в административный центр Алтайского края, пьяный пассажир устроил дебош: он избил одного из членов экипажа, а после пытался попасть в кабину пилотов. Однако трагедию удалось предотвратить — мужчину успокоили и передали в руки сотрудников правоохранительных органов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине, действовавшему из хулиганских побуждений, грозит до семи лет лишения свободы в колонии или же крупный штраф в размере до полумиллиона рублей.

Ранее в Свердловской области вооруженный арматурой дебошир угрожал расправиться с многодетными матерями. Мужчина ворвался к ним в дом поздно ночью.