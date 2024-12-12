Выживший после 12 выстрелов в драке с мигрантами боец ВС РФ подорвался на мине в зоне СВО

Служащий в зоне проведения специальной военной операции боец ВС РФ Вячеслав Кучеров, которого в 2023 избили толпой и расстреляли из травматического пистолета мигранты, после прохождения реабилитации вернулся на фронт и получил тяжелое ранение. Об этом он сам рассказал в беседе с ИА Регнум.

Драка Вячеслава с мигрантами произошла в сентябре 2023 года в Батайске Ростовской области. В военному и его девушке начал приставать неизвестный мужчина, после чего на Вячеслава набросилась толпа мигрантов из Азербайджана. Один из них достал травматическое оружие и произвёл 12 выстрелов. Вячеславу удалось сбежать от нападавших, он обратился в полицию и за медицинской помощью. Врачи извлекли из его тела 5 резиновых пуль. Спустя несколько дней мужчина по имени Араз Гусейнов пришел к правоохранителям с явкой с повинной и был арестован по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Оправившись от травм, Вячеслав подписал новый контракт и снова отправился в зону СВО. После отъезда военнослужащего дело Гусейнова переквалифицировали — вместо покушения на убийство его обвинили всего лишь в «хулиганстве». На членов семьи Вячеслава начались нападения.

Вдобавок ко всему, во время выполнения боевой задачи Вячеслав получил тяжёлое ранение — он подорвался на мине. Родные военного опасаются, что его могут найти желающие отомстить участники драки — и надеются, что огласка в СМИ поможет привлечь к этой вопиющей ситуации внимание соответствующих инстанций.

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