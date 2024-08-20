Выжившая при крушении яхты в Италии мать рассказала, как спасала годовалую дочь

Одна из выживших при крушении яхты в Италии женщин Шарлотта Голунски рассказала, как ей удалось спасти от гибели годовалую дочь. Мать призналась, что ей пришлось удерживать малышку над водой. Об этом сообщает La Repubblica.

По словам Шарлотты, она делала все, чтобы сохранить жизнь своему ребенку. В какой-то момент на несколько секунд она потеряла девочку в воде. Но когда нашла, то больше не отпускала.

«Я держала ее на плаву изо всех сил, вытянув руки вверх, чтобы она не утонула», - рассказала женщина.

В итоге и матери, и ребенку удалось выжить. Их подобрали на спасательной шлюпке вместе с остальными пассажирами судна, которые не утонули. Сейчас они находятся в больнице в Палермо. К слову, на борту также находился муж Шарлотты, его тоже вовремя доставили на берег, но поместили в другое медицинское учреждение. Это стало известно агентству ANSA.

Напомним, что яхта затонула во время торнадо. На ней отдыхали 12 пассажиров, а также там были 10 членов экипажа.

Ранее стало известно, что среди пропавших после крушения яхты оказался мультимиллионер Майк Линч.