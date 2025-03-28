Выжили только муж и один из близнецов: многодетная семья оказалась на затонувшем батискафе в Египте

Многодетная семья из Ленинградской области находилась на затонувшем прогулочном батискафе в Египте. В результате трагедии погибла 35-летняя женщина, ее 13-летняя дочь и один из сыновей-близнецов.

По данным Kp.ru, мужу и второму из близнецов удалось спастись, они находятся в больнице.

Погибшая женщин работала педагогом в музыкальной школе. Одна из выпускниц рассказала, что она была нежная, спокойная, терпеливая, коммуникабельная.

«На занятиях никогда не повышала голос на учеников, спокойно объясняла материал и показывала приемы исполнения», — поделилась бывшая ученица школы.

Как рассказал изданию генконсул России в Египте Виктор Воропаев, туристов доставили к батискафу и начали посадку. Когда часть пассажиров разместилась внутри, судно внезапно начало погружение с открытыми люками. При этом люди не сразу поняли, что происходит, но когда батискаф резко просел на 1,5 метра, началась паника.

Напомним, 27 марта на египетском курорте Хургада затонул туристический батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 граждан России, включая 15 несовершеннолетних. Число погибших россиян увеличилось до шести. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на борту затонувшего туристического батискафа погибла семья врачей из Татарстана, а их дети остались сиротами. Позже появилась информация, что женщине удалось спастись, ее имя внесли в списки по ошибке.