Телеведущая погибла в авиакатастрофе спустя минуты после загадочного поста

Мексиканская телеведущая Дебора Эстрелла погибла в результате крушения легкомоторного самолета. Все произошло буквально через пару минут после того, как 43-летняя журналистка опубликовала в социальных сетях фотографию воздушного судна с загадочной подписью: «Угадайте, что».

Как сообщает издание The Sun, Эстрелла проходила обучение пилотированию на самолете Cessna. Катастрофа случилась вскоре после взлета в промышленной зоне Митрас, недалеко от реки Пескерия. Распространенные в Сети видеозаписи показывают, как самолет внезапно теряет управление и падает.

Мэр города Гарсия Мануэль Герра Кавасос подтвердил гибель двух человек на борту.

«Подтверждено, что легкий самолет потерпел крушение. Погибли два человека, предположительно, мужчина и женщина», — заявил он.

Второй жертвой авиакатастрофы, по данным СМИ, стал инструктор по пилотированию Брайан Баллестерос, который находился в самолете вместе с телеведущей. Гибель Деборы Эстреллы также подтвердил ее супруг.

Расследование причин крушения продолжается.

