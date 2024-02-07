Выявлено еще семь случаев совершения сделок: в деле о торговле детьми в Москве появились новые факты

Сотрудники Следственного комитета продолжают разбирать дело о торговле несовершеннолетними в Москве. В ходе выяснения обстоятельств им стало известно о новых случаях продажи младенцев, сообщает Telegram-канал Столичный СК.

Следователями уже было установлено, что одна из фигуранток уголовного дела имеет отношение к продаже пяти детей, а другая к шести. Теперь же стало известно еще о семи случаях торговли младенцами. В связи с этим СК квалифицировал действия женщин как совершенные организованной группой.

Преступную схему удалось раскрыть еще в прошлом году, когда правоохранители проверяли одну из многодетных матерей. У ее ребенка нашли в крови запрещенные при его заболевании лекарства. Тогда же стало известно, что женщина воспитывает 15 детей — часть из которых она рожала сама, а часть с помощью суррогатной матери.

Ранее сообщалось, что приемный сын подозреваемой в торговле людьми москвички заявил о лишении его жилья. Молодой человек имел долю в ипотечных квартирах, от которой его заставили отказаться.