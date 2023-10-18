«Она сделала нас бездомными»: сын подозреваемой в торговле людьми москвички рассказал об обмане

Сын 47-летней жительницы Москвы, которую подозревают в торговле людьми, обвинил ее в махинациях с жильем. Об этом сообщает издание aif.ru.

18-летний молодой человек в мае этого года пытался доказать, что его лишили имущества. Он попал к Юлии в двухлетнем возрасте, когда она забрала его из дома ребенка. Биологическую мать лишили прав, поэтому женщине удалось усыновить мальчика. Парень признался, что у нее есть родной старший сын и еще 15 приемных детей, не считая его.

Юноша рассказал, что он имел 1/20 долю в каждой из трех ипотечных квартир, которые принадлежали семье, состоящей из 16 детей. Мать Юлия сказала сыну, чтобы тот отказался от своей части, не обременяя себя ипотекой. Он подписал договор дарения и лишился регистрации. Сейчас у него нет своего жилья.

«Она сделала нас бездомными», – заявил он.

Молодой человек догадывался о чем-то нехорошем, но не придал этому значения. А после случившегося ушел из дома и на данный момент живет у знакомой. Парень устроился на работу, но сделать это было тяжело из-за отсутствия прописки. Ему пришлось обращаться в военкомат. После он был на ток-шоу, где нашли его биологическую мать.

«Оказалось, что у меня еще есть шесть старших братьев и сестер. И они все эти годы искали меня», – рассказал он.

Напомним, что на днях 47-летнюю жительницу обвинили в торговле детьми. О подробностях этой истории мы писали в этой статье.