passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 27 февраля 2024, 21:44
1 мин.

«Выявили перитонит»: раскрыты подробности смерти продюсера Петра Гаврилова

Умерший продюсер Гаврилов после операции в клинике Хайдарова делал лапароскопию.
«Выявили перитонит»: раскрыты подробности смерти продюсера Петра Гаврилова

© Freepik

Продюсер Петр Гаврилов после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова перенес еще одну процедуру. Ему сделали лапароскопию в частной клинике.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Операция по резекции желудка была проведена продюсеру 17 февраля. Через три дня Гаврилов обратился к врачам в связи с ухудшением самочувствия, была проведена лапароскопия.

«Врачи выявили у пациента перитонит. Ночью после процедуры у него поднялась температура и он был переведен из частной клиники в больницу», - сообщил собеседник издания.

Продюсер лежал в отделении интенсивной терапии, но умер от последствий резекции. Росздравнадзор организовал проверку по факту смерти Гаврилова. Будут установлены обстоятельства трагедии.

Адвокат Хайдарова Александр Добровинский ранее говорил о том, что хирург не имеет отношения к смерти, операцию делал другой врач. Также защитнику известно о второй операции, проведенной пациенту в другой клинике.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
продюсер