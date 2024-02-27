«Выявили перитонит»: раскрыты подробности смерти продюсера Петра Гаврилова

Продюсер Петр Гаврилов после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова перенес еще одну процедуру. Ему сделали лапароскопию в частной клинике.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Операция по резекции желудка была проведена продюсеру 17 февраля. Через три дня Гаврилов обратился к врачам в связи с ухудшением самочувствия, была проведена лапароскопия.

«Врачи выявили у пациента перитонит. Ночью после процедуры у него поднялась температура и он был переведен из частной клиники в больницу», - сообщил собеседник издания.

Продюсер лежал в отделении интенсивной терапии, но умер от последствий резекции. Росздравнадзор организовал проверку по факту смерти Гаврилова. Будут установлены обстоятельства трагедии.

Адвокат Хайдарова Александр Добровинский ранее говорил о том, что хирург не имеет отношения к смерти, операцию делал другой врач. Также защитнику известно о второй операции, проведенной пациенту в другой клинике.