Выяснилось, сколько стоят арестованные автомобили Блиновской

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на решение инстанции.

По данным агентства, конфискованы была недвижимость в разных субъектах страны. В частности — земельный участок в Истринском районе Московской области, земельный участок в Ялте и три помещения на улице Серпуховский Вал в Москве. Кадастровая стоимость одного из них составляет не менее 15 млн рублей.

Кроме того, под арест попал автопарк — были изъяты Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus за 25 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что обвинение потребовало приговорить Блиновскую к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Такие новости некогда успешную королеву марафонов ошарашили и подавили — в зале суда она сидела «красная и убитая».