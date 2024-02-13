Выяснилось, когда мать привела 10-летнюю дочь в детский дом: в Новосибирске отчим истязал девочку утюгом

В селе Здвинск Новосибирской области отчим прижег 10-летнюю девочку утюгом. Это стало известно, когда мать привела сдавать девочку в детский дом: сотрудники осмотрели ребенка, нашли ожог от утюга и вызвали полицию.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Мать решила сдать дочь в центр для несовершеннолетних из-за того, что та якобы воровала. В начале февраля они отправились туда, а пока ждали оформления ребенка осмотрели – на теле был ожог от утюга.

Девочку и мать отвезли в полицию и опросили. Школьница рассказала, что 45-летний отчим наказывал за непослушание: прижег утюгом и дважды таскал за волосы.

Было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти отчим изнасиловал 10-летнюю падчерицу.