Выяснились подробности рождения детей-маугли из Мурино

Средний из детей-маугли из Мурино оказался родным, он не был рожден суррогатной матерью. У мальчика есть проблемы с развитием – он не понимает речь, не разговаривает, разбрасывает еду, хотя ест сам, и нигде не учится.

Подробности рождения детей сообщает 78.ru.

Первоначально говорилось, что мальчика родила другая женщина, а отца якобы нет. Однако оказалось, что ребенок появился от официального супруга, потом мужчина ушел из семьи.

Младший ребенок тоже рожден матерью, которая оставляла детей одних. Он здоров, но детсад не посещает.

Только старший из детей – приемный. Его привезли семье, когда первенцу женщины было три недели. Дядя женщины сообщил, что у малыша нет матери, а сам он не может воспитывать. Тогда та согласилась на усыновление. Мальчик посещает школу, он здоров.

Напомним, троих детей нашли в квартире в Мурино. Ребенка-инвалида поместили в спецучреждение, остальных доставили в реабилитационный центр. Будет решаться вопрос о лишении или ограничении матери в родительских правах.

Ранее сообщалось, что бабушка тоже не могла обеспечить внукам подходящие условия для проживания.