Тоже не оказалось подходящих условий проживания: детей-маугли из квартиры в Мурино забрали и от бабушки

Трех мальчиков, брошенных в муринской квартире в нечеловеческих условиях, разместили в социальном центре. Ни у мамы, ни у бабушки детей оставить не смогли. Женщины оказались не способны предоставить подходящее жилье, передает Фонтанка.

После обнаружения мальчиков определили к бабушке. Но вскоре пожилой женщине было отказано в совместном проживании с несовершеннолетними внуками. Дело в том, что, как и у матери, братьям не обеспечили необходимые условия. Органы опеки не проверили жилье, из-за чего в дело уже вмешалась прокуратура.

Соцсотрудникам было вынесено представление. Дети же сейчас находятся в специальном центре. По информации журналистов, они не социализированы.

Ранее сообщалось, что старший ребенок не разговаривает и не понимает речь. Он нигде не учится. Средний же — ходит в школу, а младший — сидит дома.