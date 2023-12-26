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СЛУЧИЛОСЬ
15:50, 26 декабря 2023
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Выяснились подробности о состоянии девочки, уколовшейся шприцем в Подмосковье

Врачи отпустили домой девочку, уколовшуюся шприцем в Орехово-Зуево.

Выяснились подробности о состоянии девочки, уколовшейся шприцем в Подмосковье

© Freepik

У девочки, которая накануне случайно укололась шприцем на территории детского сада в подмосковном Орехово-Зуево, не обнаружено никаких серьезных последствий. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, в больнице шестилетней россиянке сделали рентген, чтобы убедиться, что в руке не осталась часть игры. Вдобавок девочка сдала кровь на анализ, который не выявил никаких заражений. Ребенка отпустили домой, однако через три месяца ей необходимо будет сдать повторный анализ крови.

В настоящий момент мать пострадавшей не собирается писать заявление в полицию, чтобы не портить отношения с воспитателями. Тем не менее, если повторный анализ крови через три месяца покажет, что ее дочь чем-то заразилась, женщина будет вынуждена обратиться в суд. Предполагается, что шприц на территорию детского сада подбросил через забор кто-то из прохожих.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее мы писали, что в Орехово-Зуево шестилетняя девочка случайно укололась шприцем и попала в больницу в состоянии средней тяжести.

Источник:mk.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
ребенок
детский сад
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