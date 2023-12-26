Находится под наблюдением врачей: шестилетняя девочка укололась шприцем с дозой инсулина в детсаду

Шестилетняя воспитанница детского сада в Орехово-Зуево Московской области попала в больницу в состоянии средней тяжести. Девочка нашла шприц с инсулином и вколола его себе в руку, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, инцидент произошел накануне, 25 декабря. В обед воспитанница одного из местных детских садов обнаружила шприц на территории учреждения. Позже она уколола им себя в руку.

Когда педагог узнала о случившемся, она вызвала на место скорую помощь. Врачи зафиксировали у ребенка инъекционное повреждение правого запястья и кисти. После осмотра воспитанницу детсада госпитализировали.

Сейчас девочка находится под присмотром врачей, ее продолжают обследовать. Состояние юной пациентки оценивается как средней тяжести.

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