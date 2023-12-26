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СЛУЧИЛОСЬ
09:22, 26 декабря 2023
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Находится под наблюдением врачей: шестилетняя девочка укололась шприцем с дозой инсулина в детсаду

В Подмосковье шестилетняя девочка укололась шприцем и попала из детсада в больницу.

Находится под наблюдением врачей: шестилетняя девочка укололась шприцем с дозой инсулина в детсаду

© Freepik

Шестилетняя воспитанница детского сада в Орехово-Зуево Московской области попала в больницу в состоянии средней тяжести. Девочка нашла шприц с инсулином и вколола его себе в руку, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, инцидент произошел накануне, 25 декабря. В обед воспитанница одного из местных детских садов обнаружила шприц на территории учреждения. Позже она уколола им себя в руку.

Когда педагог узнала о случившемся, она вызвала на место скорую помощь. Врачи зафиксировали у ребенка инъекционное повреждение правого запястья и кисти. После осмотра воспитанницу детсада госпитализировали.

Сейчас девочка находится под присмотром врачей, ее продолжают обследовать. Состояние юной пациентки оценивается как средней тяжести.

Ранее в Тосно шестилетняя девочка попала в больницу с ожогами. Несовершеннолетнюю ударила током новогодняя гирлянда.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
детский сад
девочка
госпитализация
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