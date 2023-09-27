«Вывел меня»: физрук избил ученика за то, что он отвлекался на уроке

Во Владивостоке преподаватель физкультуры попал в полицию за избиение школьника. По словам учителя, мальчик его вывел. Об этом сообщает Telegram-канал «Регнум: Происшествия».

На одном из уроков в местной школе ребенок начал баловаться. Учительница не смогла успокоить мальчика и позвала на помощь преподавателя физкультуры. Мужчина решил, что лучший способ наказать школьника за неподобающее поведение – ударить его.

Видеоролик с избиением ученика разлетелся по всей Сети.

«После выхода ролика меня вызвали в полицию. Извините, но мальчик меня вывел. Я был не прав. Извинился перед ним и перед его родителями», – пояснил педагог.

При этом преподаватель не раскрыл всех деталей случившегося, а в школе отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.

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